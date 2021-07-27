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У российских пловцов первый золотой дубль со времен Олимпиады в Москве

06:08
Евгений Рылов. Фото ОКР
Евгений Рылов. Фото ОКР
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Евгений Рылов выиграл заплыв на 100 метров на спине на Олимпиаде в Токио и принес России первую за 25 лет золотую медаль в олимпийском бассейне.

Все четыре предыдущих успеха нашей сборной были связаны с именами Александра Попова и Дениса Панкратова, которые в 1996 году одержали по две победы в Атланте. Попов был лучшим на дистанциях 50 и 100 метров вольным стиле, а Панкратов взял оба золота в баттерфляе.

Все олимпийские чемпионы по плаванию из России:

Год

Город

Спортсмен

Стиль

Дистанция

1996

Атланта

Александр Попов

Вольный

100 м

1996

Атланта

Денис Панкратов

Баттерфляй

100 м

1996

Атланта

Александр Попов

Вольны

50 м

1996

Атланта

Денис Панкратов

Баттерфляй

200 м

2021

Токио

Евгений Рылов

Спина

100 м

Медали Рылова и Колесникова стали 23-й и 24-й в истории российского плавания. Токийская Олимпиада уже занимает второе место в списке самых успешных в истории нашей сборной. В Лондоне и Рио россияне брали по два золота и два серебра, в Пекине было три медали, в Сиднее — две, а в Афинах — единственное серебро Станиславы Комаровой.

Медали российских пловцов на Олимпийских играх (без учета плавания на открытой воде):

Год

Город

З

С

Б

Медали

Место

1996

Атланта

4

2

2

8

2-е

2000

Сидней

0

1

1

2

11-е

2004

Афины

0

1

0

1

16-е

2008

Пекин

0

1

2

3

16-е

2012

Лондон

0

2

2

4

11-е

2016

Рио-де-Жанейро

0

2

2

4

15-е

2021

Токио

1

1

0

2

5-е

Рылов и Колесников повторили вчерашний результат саблисток Софии Поздняковой и Софьи Великой и принесли России второй золотой дубль Игр. По два раза россияне брали золото и серебро в одной дисциплине в Атланте и Рио, трижды — Афинах. При этом до Евгения и Климента золотой дубль российские мужчины оформляли всего однажды — в Атланте отметились Станислав Поздняков и Сергей Шариков.

Случаи, когда россияне брали золото и серебро в одном виде программы:

Год

Город

Вид

Золото

Серебро

1996

Атланта

Фехтование

Станислав Поздняков

Сергей Шариков

1996

Атланта

Стрельба

Ольга Клочнева

Марина Логвиненко

2000

Сидней

Спортивная гимнастика

Елена Замолодчикова

Светлана Хоркина

2004

Афины

Легкая атлетика

Татьяна Лебедева

Ирина Симагина

2004

Афины

Легкая атлетика

Елена Исинбаева

Светлана Феофанова

2004

Афины

Художественная гимнастика

Алина Кабаева

Ирина Чащина

2008

Пекин

Теннис

Елена Дементьева

Динара Сафина

2012

Лондон

Художественная гимнастика

Евгения Канаева

Дарья Дмитриева

2016

Рио-де-Жанейро

Фехтование

Яна Егорян

Софья Великая

2016

Рио-де-Жанейро

Художественная гимнастика

Маргарита Мамун

Яна Кудрявцева

2021

Токио

Фехтование

София Позднякова

Софья Великая

2021

Токио

Плавание

Евгений Рылов

Климент Колесников

В истории российского плавания золотых дублей ранее не случалось, а вот советские спортсмены шесть раз занимали две верхние ступени пьедестала почета. Пять раз подобное случилось на Олимпиаде в Москву, которую пропускала сборная США и ряд других мировых лидеров, еще однажды на Играх в Монреале, где отметился дуэт брассисток Марина Кошевая-Марина Юрченя.

Все олимпийские дубли в истории советского и российского плавания:

Год

Город

Стиль

Дистанция

Золото

Серебро

1976

Монреаль

Брасс

200 м

Марина Кошевая

Марина Юрченя

1980

Москва

Вольный

100 м

Сергей Копляков

Андрей Крылов

1980

Москва

Вольный

200 м

Владимир Сальников

Андрей Крылов

1980

Москва

Вольный

200 м

Владимир Сальников

Александр Чаев

1980

Москва

Комплекс

400 м

Александр Сидоренко

Сергей Фисенко

1980

Москва

Брасс

200 м

Лина Качюшите

Светлана Варганова

2021

Токио

Спина

100 м

Евгений Рылов

Климент Колесников

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 27 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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