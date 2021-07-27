У российских пловцов первый золотой дубль со времен Олимпиады в Москве
Евгений Рылов выиграл заплыв на 100 метров на спине на Олимпиаде в Токио и принес России первую за 25 лет золотую медаль в олимпийском бассейне.
Все четыре предыдущих успеха нашей сборной были связаны с именами Александра Попова и Дениса Панкратова, которые в 1996 году одержали по две победы в Атланте. Попов был лучшим на дистанциях 50 и 100 метров вольным стиле, а Панкратов взял оба золота в баттерфляе.
Все олимпийские чемпионы по плаванию из России:
|
Год
|
Город
|
Спортсмен
|
Стиль
|
Дистанция
|
1996
|
Атланта
|
Александр Попов
|
Вольный
|
100 м
|
1996
|
Атланта
|
Денис Панкратов
|
Баттерфляй
|
100 м
|
1996
|
Атланта
|
Александр Попов
|
Вольны
|
50 м
|
1996
|
Атланта
|
Денис Панкратов
|
Баттерфляй
|
200 м
|
2021
|
Токио
|
Евгений Рылов
|
Спина
|
100 м
Медали Рылова и Колесникова стали 23-й и 24-й в истории российского плавания. Токийская Олимпиада уже занимает второе место в списке самых успешных в истории нашей сборной. В Лондоне и Рио россияне брали по два золота и два серебра, в Пекине было три медали, в Сиднее — две, а в Афинах — единственное серебро Станиславы Комаровой.
Медали российских пловцов на Олимпийских играх (без учета плавания на открытой воде):
|
Год
|
Город
|
З
|
С
|
Б
|
Медали
|
Место
|
1996
|
Атланта
|
4
|
2
|
2
|
8
|
2-е
|
2000
|
Сидней
|
0
|
1
|
1
|
2
|
11-е
|
2004
|
Афины
|
0
|
1
|
0
|
1
|
16-е
|
2008
|
Пекин
|
0
|
1
|
2
|
3
|
16-е
|
2012
|
Лондон
|
0
|
2
|
2
|
4
|
11-е
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
0
|
2
|
2
|
4
|
15-е
|
2021
|
Токио
|
1
|
1
|
0
|
2
|
5-е
Рылов и Колесников повторили вчерашний результат саблисток Софии Поздняковой и Софьи Великой и принесли России второй золотой дубль Игр. По два раза россияне брали золото и серебро в одной дисциплине в Атланте и Рио, трижды — Афинах. При этом до Евгения и Климента золотой дубль российские мужчины оформляли всего однажды — в Атланте отметились Станислав Поздняков и Сергей Шариков.
Случаи, когда россияне брали золото и серебро в одном виде программы:
|
Год
|
Город
|
Вид
|
Золото
|
Серебро
|
1996
|
Атланта
|
Фехтование
|
Станислав Поздняков
|
Сергей Шариков
|
1996
|
Атланта
|
Стрельба
|
Ольга Клочнева
|
Марина Логвиненко
|
2000
|
Сидней
|
Спортивная гимнастика
|
Елена Замолодчикова
|
Светлана Хоркина
|
2004
|
Афины
|
Легкая атлетика
|
Татьяна Лебедева
|
Ирина Симагина
|
2004
|
Афины
|
Легкая атлетика
|
Елена Исинбаева
|
Светлана Феофанова
|
2004
|
Афины
|
Художественная гимнастика
|
Алина Кабаева
|
Ирина Чащина
|
2008
|
Пекин
|
Теннис
|
Елена Дементьева
|
Динара Сафина
|
2012
|
Лондон
|
Художественная гимнастика
|
Евгения Канаева
|
Дарья Дмитриева
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
Фехтование
|
Яна Егорян
|
Софья Великая
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
Художественная гимнастика
|
Маргарита Мамун
|
Яна Кудрявцева
|
2021
|
Токио
|
Фехтование
|
София Позднякова
|
Софья Великая
|
2021
|
Токио
|
Плавание
|
Евгений Рылов
|
Климент Колесников
В истории российского плавания золотых дублей ранее не случалось, а вот советские спортсмены шесть раз занимали две верхние ступени пьедестала почета. Пять раз подобное случилось на Олимпиаде в Москву, которую пропускала сборная США и ряд других мировых лидеров, еще однажды на Играх в Монреале, где отметился дуэт брассисток Марина Кошевая-Марина Юрченя.
Все олимпийские дубли в истории советского и российского плавания:
|
Год
|
Город
|
Стиль
|
Дистанция
|
Золото
|
Серебро
|
1976
|
Монреаль
|
Брасс
|
200 м
|
Марина Кошевая
|
Марина Юрченя
|
1980
|
Москва
|
Вольный
|
100 м
|
Сергей Копляков
|
Андрей Крылов
|
1980
|
Москва
|
Вольный
|
200 м
|
Владимир Сальников
|
Андрей Крылов
|
1980
|
Москва
|
Вольный
|
200 м
|
Владимир Сальников
|
Александр Чаев
|
1980
|
Москва
|
Комплекс
|
400 м
|
Александр Сидоренко
|
Сергей Фисенко
|
1980
|
Москва
|
Брасс
|
200 м
|
Лина Качюшите
|
Светлана Варганова
|
2021
|
Токио
|
Спина
|
100 м
|
Евгений Рылов
|
Климент Колесников
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 27 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр
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