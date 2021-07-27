У российских пловцов первый золотой дубль со времен Олимпиады в Москве

Евгений Рылов выиграл заплыв на 100 метров на спине на Олимпиаде в Токио и принес России первую за 25 лет золотую медаль в олимпийском бассейне.

Все четыре предыдущих успеха нашей сборной были связаны с именами Александра Попова и Дениса Панкратова, которые в 1996 году одержали по две победы в Атланте. Попов был лучшим на дистанциях 50 и 100 метров вольным стиле, а Панкратов взял оба золота в баттерфляе.

Все олимпийские чемпионы по плаванию из России:

Год Город Спортсмен Стиль Дистанция 1996 Атланта Александр Попов Вольный 100 м 1996 Атланта Денис Панкратов Баттерфляй 100 м 1996 Атланта Александр Попов Вольны 50 м 1996 Атланта Денис Панкратов Баттерфляй 200 м 2021 Токио Евгений Рылов Спина 100 м

Медали Рылова и Колесникова стали 23-й и 24-й в истории российского плавания. Токийская Олимпиада уже занимает второе место в списке самых успешных в истории нашей сборной. В Лондоне и Рио россияне брали по два золота и два серебра, в Пекине было три медали, в Сиднее — две, а в Афинах — единственное серебро Станиславы Комаровой.

Медали российских пловцов на Олимпийских играх (без учета плавания на открытой воде):

Год Город З С Б Медали Место 1996 Атланта 4 2 2 8 2-е 2000 Сидней 0 1 1 2 11-е 2004 Афины 0 1 0 1 16-е 2008 Пекин 0 1 2 3 16-е 2012 Лондон 0 2 2 4 11-е 2016 Рио-де-Жанейро 0 2 2 4 15-е 2021 Токио 1 1 0 2 5-е

Рылов и Колесников повторили вчерашний результат саблисток Софии Поздняковой и Софьи Великой и принесли России второй золотой дубль Игр. По два раза россияне брали золото и серебро в одной дисциплине в Атланте и Рио, трижды — Афинах. При этом до Евгения и Климента золотой дубль российские мужчины оформляли всего однажды — в Атланте отметились Станислав Поздняков и Сергей Шариков.

Случаи, когда россияне брали золото и серебро в одном виде программы:

Год Город Вид Золото Серебро 1996 Атланта Фехтование Станислав Поздняков Сергей Шариков 1996 Атланта Стрельба Ольга Клочнева Марина Логвиненко 2000 Сидней Спортивная гимнастика Елена Замолодчикова Светлана Хоркина 2004 Афины Легкая атлетика Татьяна Лебедева Ирина Симагина 2004 Афины Легкая атлетика Елена Исинбаева Светлана Феофанова 2004 Афины Художественная гимнастика Алина Кабаева Ирина Чащина 2008 Пекин Теннис Елена Дементьева Динара Сафина 2012 Лондон Художественная гимнастика Евгения Канаева Дарья Дмитриева 2016 Рио-де-Жанейро Фехтование Яна Егорян Софья Великая 2016 Рио-де-Жанейро Художественная гимнастика Маргарита Мамун Яна Кудрявцева 2021 Токио Фехтование София Позднякова Софья Великая 2021 Токио Плавание Евгений Рылов Климент Колесников

В истории российского плавания золотых дублей ранее не случалось, а вот советские спортсмены шесть раз занимали две верхние ступени пьедестала почета. Пять раз подобное случилось на Олимпиаде в Москву, которую пропускала сборная США и ряд других мировых лидеров, еще однажды на Играх в Монреале, где отметился дуэт брассисток Марина Кошевая-Марина Юрченя.

Все олимпийские дубли в истории советского и российского плавания:

Год Город Стиль Дистанция Золото Серебро 1976 Монреаль Брасс 200 м Марина Кошевая Марина Юрченя 1980 Москва Вольный 100 м Сергей Копляков Андрей Крылов 1980 Москва Вольный 200 м Владимир Сальников Андрей Крылов 1980 Москва Вольный 200 м Владимир Сальников Александр Чаев 1980 Москва Комплекс 400 м Александр Сидоренко Сергей Фисенко 1980 Москва Брасс 200 м Лина Качюшите Светлана Варганова 2021 Токио Спина 100 м Евгений Рылов Климент Колесников

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 27 июля //

Медальный зачет Олимпийских игр