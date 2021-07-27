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Эпоха главного секс-символа плавания подходит к концу? Как менялась Юлия Ефимова

Валентин Серегин
Валентин Серегин
Бильд-редактор
Сегодня, 10:35
Юлия Ефимова. Фото Instagram Юлия Ефимова. Фото Instagram Юлия Ефимова. Фото Instagram Юлия Ефимова. Фото Instagram Юлия Ефимова. Фото Instagram Юлия Ефимова. Фото Instagram Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Теги:
Главный секс-символ мирового плавания — все?

Несчастливый 2021 год для Юлии Ефимовой продолжается на Олимпиаде в Токио. Чемпионат России, прошедший в апреле, подарил неприятную сенсацию — Ефимова вяло проплыла 200 метров брассом и не смогла отобраться на Олимпиаду в коронной для себя дистанции.

Многие ждали от спортсменки долгожданного олимпийского золота, которое не получилось взять в 2012 и 2016 годах, но эти надежды были перечеркнуты сразу же. Оставалась еще стометровка, в которой Юлия соперничала не только с именитыми иностранками, но и с молодой Евгенией Чикуновой — и итог снова оказался неутешительным. Только пятое место вслед за Чикуновой — совсем не то, что хотелось видеть от нашего №1 в женском плавании.

Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93)

И снова разговоры про форму. После ЧР Юлия признавала, что далека от тонуса, но обнадеживала поклонников тем, что теперь сосредоточится на ста метрах и до конца июля наберет форму. Окей, смотрим на конец июля — а там тоже самое. Даже сама спортсменка удивляется.

«Боролась до конца, но результат совершенно не тот, который планировала. Будем разбираться. Работа была проделана очень большая. Сначала с Дэвидом Сало в Америке, потом нюансы, связанные с техникой, корректировала с папой. Конечно, я не привыкла, что у меня на Олимпиаде только один старт. Обычно, если недоработала, есть время подумать и исправить ошибки. 200 метров я плаваю более уверенно, когда готова. Но здесь, если судить по сегодняшнему результату, вряд ли показала бы какие-то блестящие секунды. К сожалению, на этой Олимпиаде я не в той форме, какая должна быть», — приводит слова Ефимовой ОКР.

Что это может значит для 29-летней спортсменки? С одной стороны есть большой опыт и куча титулов: 6 золотых медалей чемпионатов мира, 7 — чемпионатов Европы, удачные в прошлом олимпийские выступления, но с другой — молодые и дерзкие конкурентки, и главный вопрос — наличие той мотивации доказывать, как это было к примеру 5 лет назад? Ефимову вполне можно считать ветераном плавания даже в таком, казалось бы, не ветеранском возрасте. А если посмотреть на ситуацию с прицелом на ОИ в Париже, до которых еще целых три года?

Возможно, что в Токио мы видим закат карьеры самой титулованной российской пловчихи. Олимпийское золото ей так и не покорилось, от чего становится еще грустнее, но у каждого в жизни бывают моменты, когда ты просто не можешь выйти из ситуации победителем.

Если Юлия не опустит руки и разорвет Париж в 2024, то станет легендой, если же нет, то, предлагаем вам вспомнить, как она начинала и как менялась за свою долгую и насыщенную медалями карьеру.

Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram

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