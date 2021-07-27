Эпоха главного секс-символа плавания подходит к концу? Как менялась Юлия Ефимова

Главный секс-символ мирового плавания — все?

Несчастливый 2021 год для Юлии Ефимовой продолжается на Олимпиаде в Токио. Чемпионат России, прошедший в апреле, подарил неприятную сенсацию — Ефимова вяло проплыла 200 метров брассом и не смогла отобраться на Олимпиаду в коронной для себя дистанции.

Многие ждали от спортсменки долгожданного олимпийского золота, которое не получилось взять в 2012 и 2016 годах, но эти надежды были перечеркнуты сразу же. Оставалась еще стометровка, в которой Юлия соперничала не только с именитыми иностранками, но и с молодой Евгенией Чикуновой — и итог снова оказался неутешительным. Только пятое место вслед за Чикуновой — совсем не то, что хотелось видеть от нашего №1 в женском плавании.

И снова разговоры про форму. После ЧР Юлия признавала, что далека от тонуса, но обнадеживала поклонников тем, что теперь сосредоточится на ста метрах и до конца июля наберет форму. Окей, смотрим на конец июля — а там тоже самое. Даже сама спортсменка удивляется.

«Боролась до конца, но результат совершенно не тот, который планировала. Будем разбираться. Работа была проделана очень большая. Сначала с Дэвидом Сало в Америке, потом нюансы, связанные с техникой, корректировала с папой. Конечно, я не привыкла, что у меня на Олимпиаде только один старт. Обычно, если недоработала, есть время подумать и исправить ошибки. 200 метров я плаваю более уверенно, когда готова. Но здесь, если судить по сегодняшнему результату, вряд ли показала бы какие-то блестящие секунды. К сожалению, на этой Олимпиаде я не в той форме, какая должна быть», — приводит слова Ефимовой ОКР.

Что это может значит для 29-летней спортсменки? С одной стороны есть большой опыт и куча титулов: 6 золотых медалей чемпионатов мира, 7 — чемпионатов Европы, удачные в прошлом олимпийские выступления, но с другой — молодые и дерзкие конкурентки, и главный вопрос — наличие той мотивации доказывать, как это было к примеру 5 лет назад? Ефимову вполне можно считать ветераном плавания даже в таком, казалось бы, не ветеранском возрасте. А если посмотреть на ситуацию с прицелом на ОИ в Париже, до которых еще целых три года?

Возможно, что в Токио мы видим закат карьеры самой титулованной российской пловчихи. Олимпийское золото ей так и не покорилось, от чего становится еще грустнее, но у каждого в жизни бывают моменты, когда ты просто не можешь выйти из ситуации победителем.

Если Юлия не опустит руки и разорвет Париж в 2024, то станет легендой, если же нет, то, предлагаем вам вспомнить, как она начинала и как менялась за свою долгую и насыщенную медалями карьеру.

Юлия Ефимова. Фото Instagram

Юлия Ефимова. Фото Instagram

Юлия Ефимова. Фото Instagram

Юлия Ефимова. Фото Instagram