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Степанова и Орябинская вышли в полуфинал соревнований двоек на Олимпиаде

03:41

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская стали вторыми в предварительном заезде двоек распашных на Олимпийских играх в Токио. Их время — 7.23,39.

Таким образом, они вышли в полуфинал соревнований по академической гребле.

Гребля академическая

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Двойка распашная

Предварительные заезды

Заезд 2

1. Австралия — 7.21,75

2. Россия (Василиса Степанова, Елена Орябинская) — 7.23,39

3. Великобритания — 7.23,98

4. Китай — 7.45,55

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Евгений Козинов все материалы автора

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