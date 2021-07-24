Степанова и Орябинская вышли в полуфинал соревнований двоек на Олимпиаде
03:41
Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская стали вторыми в предварительном заезде двоек распашных на Олимпийских играх в Токио. Их время — 7.23,39.
Таким образом, они вышли в полуфинал соревнований по академической гребле.
Гребля академическая
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Двойка распашная
Предварительные заезды
Заезд 2
1. Австралия — 7.21,75
2. Россия (Василиса Степанова, Елена Орябинская) — 7.23,39
3. Великобритания — 7.23,98
4. Китай — 7.45,55
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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