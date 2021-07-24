Степанова и Орябинская вышли в полуфинал соревнований двоек на Олимпиаде

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская стали вторыми в предварительном заезде двоек распашных на Олимпийских играх в Токио. Их время — 7.23,39.

Таким образом, они вышли в полуфинал соревнований по академической гребле.

Гребля академическая

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Двойка распашная

Предварительные заезды

Заезд 2

1. Австралия — 7.21,75

2. Россия (Василиса Степанова, Елена Орябинская) — 7.23,39

3. Великобритания — 7.23,98

4. Китай — 7.45,55