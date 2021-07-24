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Питиримова и Курочкина вышли в полуфинал соревнований двоек на Олимпиаде

03:12
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Россиянки Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина стали первыми в утешительном заезде двоек на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, они вышла в полуфинал соревнований по академической гребле.

Гребля академическая

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Двойка парная

Утешительные заезды

Заезд 1

1. Россия (Екатерина Питиримова, Екатерина Курочкина) — 7.13,77

2. Германия — 7.14,92

3. Чехия — 7.16,96

4. Китай — 7.21,93

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события