Питиримова и Курочкина вышли в полуфинал соревнований двоек на Олимпиаде

Россиянки Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина стали первыми в утешительном заезде двоек на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, они вышла в полуфинал соревнований по академической гребле.

Гребля академическая

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Двойка парная

Утешительные заезды

Заезд 1

1. Россия (Екатерина Питиримова, Екатерина Курочкина) — 7.13,77

2. Германия — 7.14,92

3. Чехия — 7.16,96

4. Китай — 7.21,93