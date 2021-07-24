Питиримова и Курочкина вышли в полуфинал соревнований двоек на Олимпиаде
03:12
Россиянки Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина стали первыми в утешительном заезде двоек на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, они вышла в полуфинал соревнований по академической гребле.
Гребля академическая
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Двойка парная
Утешительные заезды
Заезд 1
1. Россия (Екатерина Питиримова, Екатерина Курочкина) — 7.13,77
2. Германия — 7.14,92
3. Чехия — 7.16,96
4. Китай — 7.21,93
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