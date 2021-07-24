Лебедева и Боталова стали третьими в предварительном заезде на Олимпиаде

Российская двойка парная легковесок Анастасия Лебедева и Мария Боталова стали третьими в предварительном заезде на Олимпийских играх в Токио. Их результат — 7.07,67.

Таким образом, российские спортсменки выступат в утешительном заезде, чтобы получить право выйти в следующую стадию.

Гребля академическая

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Двойка парная легкая

Предварительные заезды

Заезд 3

1. Румыния — 7.01,74

2. Великобритания — 7.03,29

3. Россия (Анастасия Лебедева, Мария Боталова) — 7.07,67

4. Белоруссия — 7.10,15

5. Австрия — 7.26,22

6. Аргентина — 7.29,27