Лебедева и Боталова стали третьими в предварительном заезде на Олимпиаде
04:59
Российская двойка парная легковесок Анастасия Лебедева и Мария Боталова стали третьими в предварительном заезде на Олимпийских играх в Токио. Их результат — 7.07,67.
Таким образом, российские спортсменки выступат в утешительном заезде, чтобы получить право выйти в следующую стадию.
Гребля академическая
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Двойка парная легкая
Предварительные заезды
Заезд 3
1. Румыния — 7.01,74
2. Великобритания — 7.03,29
3. Россия (Анастасия Лебедева, Мария Боталова) — 7.07,67
4. Белоруссия — 7.10,15
5. Австрия — 7.26,22
6. Аргентина — 7.29,27
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю