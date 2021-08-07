«Судейский заговор очевиден». Болельщики возмущены судейством в финале сестер Авериных на Олимпиаде

Россиянка Дина Аверина заняла второе место в художественной гимнастике Олимпиады в Токио (Япония). Спортсменка набрала 107,650 балла.

Сестра Дины Авериной — Арина заняла четвертое место с результатом в 102,100 балла. Во время заключительного выступления девушке потребовалось заменить ленту, из-за чего она показала предпоследний результат в выступлениях с лентой. Золотую медаль выиграла Линой Ашрам из Израиля.

Болельщики возмущены судейством российских гимнасток:

«Ну, теперь слово за Алишерем Усмановым. Он поголовно разберется с этим судейские беспределом».

«Стыдно, когда чемпионкой становится гимнастка, уронившая ленту... Судейский заговор очевиден. Жаль наших девченок. Они — лучшие! Продавшихся судей — на мыло!»

«Судьи творят произвол не только против наших. Были еще протесты. Сидят у пультов молодые русофобки и кивают головами — все правильно, мол».

«Пипец подкрался там, где ждали. Когда-то это должно было случиться. Увы!»