Россия проиграла большие соревнования в художественной гимнастике впервые с 2007 года

13-кратная чемпионка мира Дина Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио, ее сестра Арина по итогам четырех видов стала только четвертой.

Золото выиграла израильтянка Линой Ашрам, прервавшая многолетнее господство России в художественной гимнастике на Олимпиадах.

В последний раз россиянки не становились первыми в 1996 году, когда победу праздновала украинка Екатерина Серебрянская, победившая Яну Батыршину. После этого чемпионками становились Юлия Барсукова, Алина Кабаева. Евгения Канаева (дважды) и Маргарита Мамун.

Призеры Олимпийских игр в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике.

В последний раз российская спортсменка не становилась первой на крупном турнире по художественной гимнастике в 2007 году, когда золото чемпионата мира в Патрах досталось украинке Анне Бессоновой. После этого трехкратными чемпионками стали Евгения Канаева, Яна Кудрявцева и Дина Аверина, причем Кудрявцева, как и Аверина, проиграла Олимпиаду после доминирования в межолипийский цикл. Правда, Яна четыре года назад уступила подруге по команде Маргарите Мамун.

Победительницы 10 последних чемпионатов мира в индивидуальном многоборье.

Новоиспеченная олимпийская чемпионка Линой Ашрам никогда не выигрывала чемпионатов мира. Среди участниц финала по титулованности она занимала третье место после сестер Авериных. Но в отличие от Дины и Арины в активе спортсменки из Израиля были только шесть серебряных и пять бронзовых наград.

Медали чемпионатов мира у участниц финала в индивидуальном многоборье.

Арина Аверина составила компанию Амине Зариповой и Ольге Капрановой в списке российских спортсменок, которым не удалось завоевать олимпийскую медаль. Зарипова заняла четвертое место в Атланте, а Капранова, допустившая ошибку в упражнении с булавами, в Пекине.

Российские гимнастки, которые остались без медалей Олимпиады.

Олимпиада в Рио оказалась самой успешной в истории израильского спорта. За все предыдущие годы израильтяне выиграли всего одно золото — в 2004 году отличился яхтсмен Галь Фридман. Зато в Токио завоевано четыре медали, две из которых золотые. Помимо Ашрам чемпионом Игр стал гимнаст Артем Долгопят, а бронзу завоевали тхэквондист Авигам Семберг и сборная дзюдо, победившая в матче за третье место российскую команду.