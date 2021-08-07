Россия проиграла большие соревнования в художественной гимнастике впервые с 2007 года
Золото выиграла израильтянка Линой Ашрам, прервавшая многолетнее господство России в художественной гимнастике на Олимпиадах.
В последний раз россиянки не становились первыми в 1996 году, когда победу праздновала украинка Екатерина Серебрянская, победившая Яну Батыршину. После этого чемпионками становились Юлия Барсукова, Алина Кабаева. Евгения Канаева (дважды) и Маргарита Мамун.
В последний раз российская спортсменка не становилась первой на крупном турнире по художественной гимнастике в 2007 году, когда золото чемпионата мира в Патрах досталось украинке Анне Бессоновой. После этого трехкратными чемпионками стали Евгения Канаева, Яна Кудрявцева и Дина Аверина, причем Кудрявцева, как и Аверина, проиграла Олимпиаду после доминирования в межолипийский цикл. Правда, Яна четыре года назад уступила подруге по команде Маргарите Мамун.
Новоиспеченная олимпийская чемпионка Линой Ашрам никогда не выигрывала чемпионатов мира. Среди участниц финала по титулованности она занимала третье место после сестер Авериных. Но в отличие от Дины и Арины в активе спортсменки из Израиля были только шесть серебряных и пять бронзовых наград.
Арина Аверина составила компанию Амине Зариповой и Ольге Капрановой в списке российских спортсменок, которым не удалось завоевать олимпийскую медаль. Зарипова заняла четвертое место в Атланте, а Капранова, допустившая ошибку в упражнении с булавами, в Пекине.
Олимпиада в Рио оказалась самой успешной в истории израильского спорта. За все предыдущие годы израильтяне выиграли всего одно золото — в 2004 году отличился яхтсмен Галь Фридман. Зато в Токио завоевано четыре медали, две из которых золотые. Помимо Ашрам чемпионом Игр стал гимнаст Артем Долгопят, а бронзу завоевали тхэквондист Авигам Семберг и сборная дзюдо, победившая в матче за третье место российскую команду.
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