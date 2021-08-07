Сборная Россия проиграла квалификацию в художественной гимнастике. Надо ли бить тревогу?

Первой по итогам первого дня групповичек стала команда Болгарии, которая допустила потерю булавы, но все равно осталась в лидерах и даже упрочила преимущество.

Олимпиада-2020. Художественная гимнастика.

Групповое многоборье. Квалификация

1. Болгария — 91,8

2. Россия — 89, 05

3. Италия — 87,150

Главную задачу спортсменки команды ОКР в субботу выполнили — отобрались в финал группового многоборья, который в воскресенье станет одним из завершающих соревнований на Олимпиаде в Токио. При этом сборная проиграла в квалификации Болгарии, а в упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами — еще и Белоруссии. Как такое может быть в «нашем» виде спорта?

Золото зависит от мелочей

Сборная России с 2000 года не проигрывает в художественной гимнастике ни личное, ни командное многоборье, но не всегда это происходит гладко и безошибочно. Вспомним хотя бы соревнования в Рио, когда в финале лидировали испанки. Опытнейшая Анастасия Близнюк тогда выпустила ленту из руки и опустила команду на вторую строчку. Тогда Россия проигрывала две десятые перед заключительным видом. Хотя тогда оценки были закрытого типа, максимум 20 баллов. Сейчас все по-другому.

Главное кардинальное различие правил на Олимпиаде в Токио и в Рио — это открытая оценка сложности упражнений. Сколько перебросов и сотрудничеств будет исполнено, такие баллы групповички и получат. Раньше можно было набрать максимум десять по сложности, сейчас лимита никакого нет.

С возросшей сложностью программ участились и ошибки. Особенно сильно это ударило по российским спортсменкам, которые всегда пытаются сделать в программе огромное количество элементов. Качество в результате иногда страдает — гимнастки просто не успевают сориентироваться и допускают помарки. А здесь важно все — нельзя делать даже мелкие шажочки или неаккуратно ловить предметы. За этим следуют сбавки, некоторые элементы не засчитывают, оценка падает.

Примерно это и случилось с нашей сборной в квалификации — никаких ужасающих потерь у команды не было. Наоборот, в отличие от других стартов, групповички прошли довольно чисто. Только вот отчего-то Болгария обогнала нас в упражнении и с пятью мячами, и с тремя обручами и четырьмя булавами. И это несмотря на свою потерю во втором виде. Но сложность и исполнение всего остального у болгарок были на высоте. Россиянки же волновались и допускали невынужденные ошибки, говоря теннисным языком. Опять же речь о мелких шажках, опасных ловлях и волнении, сказывавшемся на элементах.

Россия вырастила себе конкурентов

Что все это значит? У России — серьезнейший соперник в групповых упражнениях. Такое было опять же на Олимпиаде в Рио, когда наша сборная проиграла испанкам и в квалификации. Но в отличие от команды Испании, Болгария постоянно в первой тройке на чемпионатах мира.

Как и в Бразилии, в финале все будет заново. Теоретически Россия действительно может впервые за долгое время проиграть Олимпиаду. Хотя сами групповички вряд ли паникуют — после квалификации сразу же пойдут готовиться к завтрашнему дню и обсуждать с главным тренером допущенные ошибки. Завтра нужно выступать так же, как сегодня, но забыть о том, как ошибаться в принципе. Нужно брать свое и не предоставлять своими неточностями шансов другим. И надеяться, что сплав молодости и опыта поможет россиянкам не прерывать традиции выигрывать на Олимпиаде — Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева и Анастасия Максимова уже чемпионки Игр, и только Ангелина Шкатова и Алиса Тищенко пока таких титулов не имеют.

Сегодня лучше России в упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами была еще и сборная Белоруссии, развалившая первый квалификационный вид. Нашей команде надо просто выполнить свою работу идеально, а болельщикам привыкать — нельзя больше проснуться и утром и гарантированно увидеть Россию на первом месте в художественной гимнастике. Выигрывая, мы тянули за собой весь остальной мир. И у него наконец получилось догнать лидеров. Теперь — борьба на равных. Но так ведь даже интереснее.