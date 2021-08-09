Украинская судья объяснила, почему сестры Аверины проиграли в финале Олимпиады

Украинская судья международной категории Лидия Виноградная прокомментировала работу судей во время финального турнира по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

7 августа золотую медаль со скандалом выиграла израильтянка Линой Ашрам, которая уронила предмет во время своего выступления и все равно получила высокие оценки. Второе место заняла россиянка Дина Аверина, ее сестра Арина — четвертая.

«Все решила именно трудность тела. Там преимущество Линой Ашрам перед российскими гимнастками в трудности тела было просто огромным, — сказала Виноградная. — Они не смогли ликвидировать эту разницу даже за счет более чистого исполнения и сложной работы с предметом, даже несмотря на ошибку Линой с лентой», — сказала Виноградная, чьи слова на своей странице в Facebook опубликовала бронзовый призер Олимпиады-2016 Анна Ризатдинова.

Виноградная считает, что по сравнению с предыдущими Играми, упала стоимость потери в баллах, а все судейство в финале она считает объективным.