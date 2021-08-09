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Украинская судья объяснила, почему сестры Аверины проиграли в финале Олимпиады

10:25
Дина Аверина огорчена серебром Олимпиады-2020. Фото Дмитрий Коротаев/ «Известия»
Дина Аверина огорчена серебром Олимпиады-2020. Фото Дмитрий Коротаев/ «Известия»
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Украинская судья международной категории Лидия Виноградная прокомментировала работу судей во время финального турнира по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Дина Аверина.Суд не вернет Авериной украденный судьями титул. Протест — это профилактика на будущее

7 августа золотую медаль со скандалом выиграла израильтянка Линой Ашрам, которая уронила предмет во время своего выступления и все равно получила высокие оценки. Второе место заняла россиянка Дина Аверина, ее сестра Арина — четвертая.

«Все решила именно трудность тела. Там преимущество Линой Ашрам перед российскими гимнастками в трудности тела было просто огромным, — сказала Виноградная. — Они не смогли ликвидировать эту разницу даже за счет более чистого исполнения и сложной работы с предметом, даже несмотря на ошибку Линой с лентой», — сказала Виноградная, чьи слова на своей странице в Facebook опубликовала бронзовый призер Олимпиады-2016 Анна Ризатдинова.

Виноградная считает, что по сравнению с предыдущими Играми, упала стоимость потери в баллах, а все судейство в финале она считает объективным.

7&nbsp;августа. Дина и&nbsp;Арина Аверины после выступления на&nbsp;Играх-2020.

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/anna.rizatdinova/videos/160302946108862

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Сергей Ревенко все материалы автора

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