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Авербух: «Жаль, что теперь и Олимпиада стала инструментом политической борьбы»

10:20
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Хореограф Илья Авербух в своем Instagram поддержал российских гимнасток после Олимпиады в Токио.

«Очень жаль, что теперь и Олимпиада стала инструментом политической борьбы. Наши сердца с каждым из спортсменов, с кем поступили несправедливо, с каждым, кто услышал в свой адрес «Вас здесь быть не должно!» Надеюсь, что Олимпийские игры не превратятся в Евровидение, где мы будем видеть судейство, в котором важнее из какой ты страны, а не какой ты спортсмен.

Мы россияне! И нас ничто не может сломить. Мы даже под Чайковского вместо Гимна России будем гордо стоять на пьедестале. Я присоединяюсь к челленджу в поддержку нашей сборной! Олимпийские игры закончились! Позор судейства остался! А нас ждут новые победы!» — написал Авербух.

 

7 августа золотую медаль со скандалом выиграла израильтянка Линой Ашрам, которая уронила предмет во время своего выступления и все равно получила высокие оценки. Второе место заняла россиянка Дина Аверина, ее сестра Арина — четвертая.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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