Ягудин: «Олимпиада становится больше похожа на Евровидение, где судейство продиктовано политическими аспектами»

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин после возвращения российских спортсменов из Токио, где проходили Игры-2020, высказался о предвзятом отношении судей к команде из России.

«Сначала американские спортсмены говорят в адрес наших олимпийцев: «Вас здесь быть не должно», — и им это сходит с рук. После сопернице Дины Авериной в борьбе за золотую медаль откровенно завысили оценку, несмотря на грубую ошибку. В итоге израильская спортсменка завоевала золото, обойдя нашу спортсменку на 0,15 балла. 25 лет наши гимнастки побеждали, и кто-то решил сломать наш триумф.

Теперь на Олимпийских играх помимо оценок за технику, сложность и т.д. появилась еще одна оценка , которая важнее всех остальных, — «оценка за гражданство». У нас забрали флаг и потом отбирают победы. Просто потому что ты русский! Олимпиада становится больше похожа на Евровидение, где судейство продиктовано политическими аспектами", — написал Ягудин.

7 августа золотую медаль со скандалом выиграла израильтянка Линой Ашрам, которая уронила предмет во время своего выступления и все равно получила высокие оценки. Второе место заняла россиянка Дина Аверина, ее сестра Арина — четвертая.