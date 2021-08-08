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Суд не вернет Авериной украденный судьями титул. Протест — это профилактика на будущее

Антон Бабошин
Антон Бабошин
Корреспондент
Сегодня, 14:45
Дина Аверина. Фото Дмитрий Коротаев/ «Известия»
Дина Аверина. Фото Дмитрий Коротаев/ «Известия»
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Можно ли оспорить золотые олимпийские медали в художественной гимнастике, которые были отданы израильтянке и болгаркам в результате очень спорного решения?
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Турнир по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Японии завершился сенсационно — сначала сборная России впервые с 2000 года отдала золотую награду в личном многоборье, а затем впервые с 1996-го осталась вообще без медалей высшей пробы. При этом многие специалисты, эксперты и болельщики оказались озадачены работой судей и оценками, выставленными как в индивидуальных соревнованиях, где израильтянка Линой Ашрам обошла Дину Аверину, так и в командном многоборье, где россиянки стали вторыми после сборной Болгарии.

Глава национальной федерации и главный тренер российской сборной Ирина Винер была предельно категорична, заявив: «Гегемонию России можно было остановить только судейскими манипуляциями». Наша команда подала официальную жалобу, а болельщики в интернете уже начали требовать «засудить судей», то есть попытаться отстоять права наших гимнасток путем подачи исков в различные инстанции. Есть ли перспективы восстановить справедливость таким путем и вернуть высшие награды наши девушкам? Прояснить это «СЭ» попросил известного спортивного юриста Артема Пацева.

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Пересмотреть результат не могут ни FIG, ни CAS

Как известно, основным местом рассмотрения различных споров между спортсменами, федерациями и другими организациями, является Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне. Но обращение туда по данному вопросу в данном случае лишено смысла.

— Выездная коллегия CAS ad hoc, работающая на Играх, только в Токио уже вынесла пять или шесть решений по подобным делам, — объясняет Пацев. — Там говорится, что пересмотр спортивных результатов не входит в компетенцию арбитража. Это не правовые моменты, а чисто спортивные. То есть решения, принимаемые непосредственно на поле, на помосте, на ковре, на ринге, не являются и не могут являться предметом разбирательства в высшем юрисдикционном органе. При этом выездная коллегия ссылается на давно установившуюся практику того же CAS.

Накануне глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сказал, что ОКР обязательно обратится с запросом в Международную федерацию гимнастики (FIG) относительно результатов соревнований в личном многоборье. «FIG даже не собиралась отвечать на него. Мы отправили еще протест президенту МОК, только тогда представители международной федерации начали готовить ответ», — описала ситуацию Винер-Усманова. Но в любом случае, и тут о пересмотре результатов речь не идет. Максимум, что может сделать FIG, это признать судейство неквалифицированным, и наказать арбитров.

— В международной федерации есть технический комитет, который может провести проверку: кто конкретно из судей как голосовал, обоснованными ли были их решения, соответствовали ли они правилам, — говорит Пацев. — У FIG есть достаточно объемные инструкции для судей, правила выставления оценок. После этого может быть принято решение о наказании арбитров, лишении их каких-то званий и так далее. Но на результат соревнований это никак не повлияет. К моему большому личному сожалению, потому что я тоже смотрел выступления, очень переживал, болел за наших девчонок.

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Прецедент из фигурного катания

Как известно, неквалифицированное судейство вообще не является основанием для пересмотра результатов в каких-либо видах спорта. Обычные болельщики хорошо знакомы с этим на примере того же футбола — там нередко представители какого-либо клуба обвиняют судей в «убийстве» их команды и требуют переигровки матчей. Но дисциплинарные органы обычно отвечают, что одних подозрений недостаточно, чтобы считать судейство именно предвзятым. А доказать сам факт сговора арбитра и какой-либо третьей стороны крайне сложно.

— Футбол и гимнастику сравнивать в принципе не стоит — правила совершенно другие, — считает Пацев. — К примеру, если вдруг один судья решит поддержать слабую гимнастку, и выставит ей 10 баллов, когда все остальные только 5 — его оценка просто не будет учитываться и не повлияет на средний балл. Поверьте, в гимнастике очень много нюансов, не зря там создали целый технический комитет, состоящий из опытных специалистов. Они пересматривают на видео все выступления целиком, это очень долгая процедура. Но даже если в том же футболе устанавливают факт намеренно предвзятого судейства, то к переигровке прибегают в крайне редких случаях. А тут Олимпийские игры закончились, и повторно проводить соревнования никто не будет.

7&nbsp;августа. Дина и&nbsp;Арина Аверины после выступления на&nbsp;Играх-2020.

Впрочем, олимпийская история все-таки знает прецедент изменения результатов соревнований. В 2002 году в американском Солт-Лейк-Сити грянул скандал после победы россиян Елены Бережной и Антона Сихарулидзе в турнире спортивных пар — пресса сочла, что канадцев Жами Сале и Давида Пеллетье судили необъективно. И техком ISU якобы уличил французского арбитра в предвзятости. В итоге международная федерация и МОК приняли совместное решение вручить канадцам второй комплект золотых наград. А одним из главных последствий той истории стал пересмотр системы судейства в фигурном катании.

— Возможно, у нас надеются добиться аналогичного решения, — говорит Пацев. — В фигурном катании ситуация с судьями похожа на художественную гимнастику, это субъективно-оценочный вид спорта. На этом прецеденте и можно как-то попытаться сыграть. Но после окончания Игр дальнейшее разбирательство в судах дело абсолютно бессмысленное.

Не имеет резона, по мнению юриста, и попытка обращения с заявлением в японскую полицию с просьбой провести расследование и обнаружить, например, признаки какого-либо преступного сговора.

— Это спортивные соревнования, и по законам всех стран, в том числе и Японии, нарушение в их ходе каких-то прав спортивно-регламентного характера — вещь неподсудная государственной юридической системе, — объясняет Пацев. — Кто-то выставляет кому-то баллы на соревнованиях, которые проводит общественная организация. Это же не обязательный государственный экзамен (как, к примеру, при получении прав на управление автомобилем) и не еще что-то в таком роде. Шансов здесь ровно ноль целых ноль десятых.

Единственный смысл подавать жалобы на судейство сейчас — это показать FIG, что мы не собираемся молча сносить такую несправедливость, и готовы в каждой такой ситуации доставить нашим обидчикам максимум беспокойства. В этом случае в будущем судьи десять раз подумают, прежде, чем снова устраивать подобный беспредел.

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