Можно ли оспорить золотые олимпийские медали в художественной гимнастике, которые были отданы израильтянке и болгаркам в результате очень спорного решения?

Турнир по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Японии завершился сенсационно — сначала сборная России впервые с 2000 года отдала золотую награду в личном многоборье, а затем впервые с 1996-го осталась вообще без медалей высшей пробы. При этом многие специалисты, эксперты и болельщики оказались озадачены работой судей и оценками, выставленными как в индивидуальных соревнованиях, где израильтянка Линой Ашрам обошла Дину Аверину, так и в командном многоборье, где россиянки стали вторыми после сборной Болгарии.

Глава национальной федерации и главный тренер российской сборной Ирина Винер была предельно категорична, заявив: «Гегемонию России можно было остановить только судейскими манипуляциями». Наша команда подала официальную жалобу, а болельщики в интернете уже начали требовать «засудить судей», то есть попытаться отстоять права наших гимнасток путем подачи исков в различные инстанции. Есть ли перспективы восстановить справедливость таким путем и вернуть высшие награды наши девушкам? Прояснить это «СЭ» попросил известного спортивного юриста Артема Пацева.

Пересмотреть результат не могут ни FIG, ни CAS

Как известно, основным местом рассмотрения различных споров между спортсменами, федерациями и другими организациями, является Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне. Но обращение туда по данному вопросу в данном случае лишено смысла.

— Выездная коллегия CAS ad hoc, работающая на Играх, только в Токио уже вынесла пять или шесть решений по подобным делам, — объясняет Пацев. — Там говорится, что пересмотр спортивных результатов не входит в компетенцию арбитража. Это не правовые моменты, а чисто спортивные. То есть решения, принимаемые непосредственно на поле, на помосте, на ковре, на ринге, не являются и не могут являться предметом разбирательства в высшем юрисдикционном органе. При этом выездная коллегия ссылается на давно установившуюся практику того же CAS.

Накануне глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сказал, что ОКР обязательно обратится с запросом в Международную федерацию гимнастики (FIG) относительно результатов соревнований в личном многоборье. «FIG даже не собиралась отвечать на него. Мы отправили еще протест президенту МОК, только тогда представители международной федерации начали готовить ответ», — описала ситуацию Винер-Усманова. Но в любом случае, и тут о пересмотре результатов речь не идет. Максимум, что может сделать FIG, это признать судейство неквалифицированным, и наказать арбитров.

— В международной федерации есть технический комитет, который может провести проверку: кто конкретно из судей как голосовал, обоснованными ли были их решения, соответствовали ли они правилам, — говорит Пацев. — У FIG есть достаточно объемные инструкции для судей, правила выставления оценок. После этого может быть принято решение о наказании арбитров, лишении их каких-то званий и так далее. Но на результат соревнований это никак не повлияет. К моему большому личному сожалению, потому что я тоже смотрел выступления, очень переживал, болел за наших девчонок.

Прецедент из фигурного катания

Как известно, неквалифицированное судейство вообще не является основанием для пересмотра результатов в каких-либо видах спорта. Обычные болельщики хорошо знакомы с этим на примере того же футбола — там нередко представители какого-либо клуба обвиняют судей в «убийстве» их команды и требуют переигровки матчей. Но дисциплинарные органы обычно отвечают, что одних подозрений недостаточно, чтобы считать судейство именно предвзятым. А доказать сам факт сговора арбитра и какой-либо третьей стороны крайне сложно.

— Футбол и гимнастику сравнивать в принципе не стоит — правила совершенно другие, — считает Пацев. — К примеру, если вдруг один судья решит поддержать слабую гимнастку, и выставит ей 10 баллов, когда все остальные только 5 — его оценка просто не будет учитываться и не повлияет на средний балл. Поверьте, в гимнастике очень много нюансов, не зря там создали целый технический комитет, состоящий из опытных специалистов. Они пересматривают на видео все выступления целиком, это очень долгая процедура. Но даже если в том же футболе устанавливают факт намеренно предвзятого судейства, то к переигровке прибегают в крайне редких случаях. А тут Олимпийские игры закончились, и повторно проводить соревнования никто не будет.

Впрочем, олимпийская история все-таки знает прецедент изменения результатов соревнований. В 2002 году в американском Солт-Лейк-Сити грянул скандал после победы россиян Елены Бережной и Антона Сихарулидзе в турнире спортивных пар — пресса сочла, что канадцев Жами Сале и Давида Пеллетье судили необъективно. И техком ISU якобы уличил французского арбитра в предвзятости. В итоге международная федерация и МОК приняли совместное решение вручить канадцам второй комплект золотых наград. А одним из главных последствий той истории стал пересмотр системы судейства в фигурном катании.

— Возможно, у нас надеются добиться аналогичного решения, — говорит Пацев. — В фигурном катании ситуация с судьями похожа на художественную гимнастику, это субъективно-оценочный вид спорта. На этом прецеденте и можно как-то попытаться сыграть. Но после окончания Игр дальнейшее разбирательство в судах дело абсолютно бессмысленное.

Не имеет резона, по мнению юриста, и попытка обращения с заявлением в японскую полицию с просьбой провести расследование и обнаружить, например, признаки какого-либо преступного сговора.

— Это спортивные соревнования, и по законам всех стран, в том числе и Японии, нарушение в их ходе каких-то прав спортивно-регламентного характера — вещь неподсудная государственной юридической системе, — объясняет Пацев. — Кто-то выставляет кому-то баллы на соревнованиях, которые проводит общественная организация. Это же не обязательный государственный экзамен (как, к примеру, при получении прав на управление автомобилем) и не еще что-то в таком роде. Шансов здесь ровно ноль целых ноль десятых.

Единственный смысл подавать жалобы на судейство сейчас — это показать FIG, что мы не собираемся молча сносить такую несправедливость, и готовы в каждой такой ситуации доставить нашим обидчикам максимум беспокойства. В этом случае в будущем судьи десять раз подумают, прежде, чем снова устраивать подобный беспредел.