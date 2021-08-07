Судьи отклонили протест сборной России на решающую оценку Дины Авериной в финале Олимпиады

Судьи не удовлетворили протест сборной России на оценку Дины Авериной в выступлении с лентой в финале турнира по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Арбитры поставили Авериной 24,000 балла за выступление с лентой. Россиянка уступила победителю, Лине Ашрам из Израиля 0,150 балла в итоговом зачете. Сборная России попыталась оспорить результат и подала протест ради того, чтобы Авериной повысили оценку, но судьи не согласились с этим и оставили прежний результат.

Линой Ашрам из Израиля стала олимпийской чемпионкой, Дина Аверина заняла второе место, на третьей строчке — Алина Гарнасько из Белоруссии. Сестра Дины Авериной, Арина Аверина стала четвертой.

Отметим, что Ашрам уронила ленту во время выступления в финале, но судьи поставили ей 23,300 балла — на 0,700 меньше, чем у Дины Авериной.