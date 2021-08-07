Олимпиада
Токио-2020
Художественная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Художественная гимнастика

Дина Аверина сенсационно вторая в финале художественной гимнастики на Олимпиаде, израильтянка Ашрам — выиграла золото

12:26
Дина Аверина. Фото Reuters
Дина Аверина. Фото Reuters
Теги:

Линой Ашрам из Израиля выиграла золото в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

По итогам финала спортсменка набрала 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина заняла второе место (107,650 балла), на третьей строчке — Алина Гарнасько из Белоруссии (102,700).

Сестра Дины Авериной, Арина Аверина заняла четвертое место с результатом в 102,100 балла. Во время заключительного выступления Арине потребовалось заменить ленту, из-за чего она показала предпоследний результат в выступлениях с лентой.

Гимнастика художественная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Личное первенство

Финал

1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800

2. Дина Аверина (Россия) — 107,650

3. Алина Горносько (Белоруссия) — 102,700

4. Арина Аверина (Россия) — 102,100

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Садулаев — Снайдер, вольная борьба: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады
В каких эпохах должны были родиться разные знаки зодиака
Лох-несское чудовище заметили в озере во второй раз за 11 дней
Совет Европы отказался комментировать слова Зеленского о Донбассе
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
64
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события