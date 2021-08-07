Дина Аверина сенсационно вторая в финале художественной гимнастики на Олимпиаде, израильтянка Ашрам — выиграла золото
12:26
Линой Ашрам из Израиля выиграла золото в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
По итогам финала спортсменка набрала 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина заняла второе место (107,650 балла), на третьей строчке — Алина Гарнасько из Белоруссии (102,700).
Сестра Дины Авериной, Арина Аверина заняла четвертое место с результатом в 102,100 балла. Во время заключительного выступления Арине потребовалось заменить ленту, из-за чего она показала предпоследний результат в выступлениях с лентой.
Гимнастика художественная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Личное первенство
Финал
1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800
2. Дина Аверина (Россия) — 107,650
3. Алина Горносько (Белоруссия) — 102,700
4. Арина Аверина (Россия) — 102,100
Читайте также
14
Зачет
vs
64
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю