Линой Ашрам из Израиля выиграла золото в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

По итогам финала спортсменка набрала 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина заняла второе место (107,650 балла), на третьей строчке — Алина Гарнасько из Белоруссии (102,700).

Сестра Дины Авериной, Арина Аверина заняла четвертое место с результатом в 102,100 балла. Во время заключительного выступления Арине потребовалось заменить ленту, из-за чего она показала предпоследний результат в выступлениях с лентой.

Гимнастика художественная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Личное первенство

Финал

1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800

2. Дина Аверина (Россия) — 107,650

3. Алина Горносько (Белоруссия) — 102,700

4. Арина Аверина (Россия) — 102,100