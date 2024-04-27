Циципас уступил 118-й ракетке мира во втором круге турнира в Мадриде

Греческий теннисист Стефанос Циципас во втором круге турнира в Мадриде уступил бразильцу Тиагу Монтейру со счетом 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. На счету 25-летнего грека 4 эйса, ошибка на второй подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта. У 29-летнего бразильца 4 подачи навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В третьем круге 118-я ракетка мира встретится с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) — Хамад Медьедович (Сербия).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Тиагу Монтейру (Бразилия, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 6) — 6:4, 6:4

Себастьян Корда (США, 25) — Макс Перселл (Австралия) — 6:3, 6:3