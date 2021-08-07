Израильтянка Ашрам уронила ленту во время выступления в финале Олимпиады

Израильтянка Линой Ашрам уронила ленту во время выступления в финале турнира по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Спортсменка набрала 23,300 балла за выступление с лентой и завершила выступление в финале с результатом в 107,800 балла.

Отметим, что перед выступлением с лентой Ашрам лидировала в общем зачете, ее отрыв от россиянки Дины Авериной составлял 0,850 балла.