Слезы гимнастки Дины Авериной после оглашения результатов в финале Олимпиады
12:33
Российская гимнастка Дина Аверина расплакалась после объявления оценок в финале личного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). 22-летняя спортсменка набрала в общей сложности 107,650 балла и заняла второе место.
Победительницей стала израильтянка Линой Ашрам (107,800 балла). Бронза у Алины Гарнасько из Белоруссии (102,700).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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