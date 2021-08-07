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Слезы гимнастки Дины Авериной после оглашения результатов в финале Олимпиады

12:33
Дина Аверина. Фото Первый канал Дина Аверина. Фото Первый канал
Дина Аверина. Фото Первый канал
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Российская гимнастка Дина Аверина расплакалась после объявления оценок в финале личного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). 22-летняя спортсменка набрала в общей сложности 107,650 балла и заняла второе место.

Победительницей стала израильтянка Линой Ашрам (107,800 балла). Бронза у Алины Гарнасько из Белоруссии (102,700).

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события