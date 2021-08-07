Слезы гимнастки Дины Авериной после оглашения результатов в финале Олимпиады

Российская гимнастка Дина Аверина расплакалась после объявления оценок в финале личного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). 22-летняя спортсменка набрала в общей сложности 107,650 балла и заняла второе место.

Победительницей стала израильтянка Линой Ашрам (107,800 балла). Бронза у Алины Гарнасько из Белоруссии (102,700).