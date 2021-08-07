Российские гимнастки показали второй результат в упражнениях с мячами в квалфикации на Олимпиаде

Российские гимнастки стали вторыми в квалификации на Олимпийских играх в Токио. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко в упражнениях с мячами набрали 45,75 балла.

Первое место заняли болгарские гимнастки — 47,5 балла. Замкнули тройку лучших итальянки — 44,6.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Групповые соревнования

Гимнастика художественная

Квалификация

Смена 1

1. Болгария — 47,500

2. Россия (Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко) — 45,750

3. Италия — 44,600