Российские гимнастки показали второй результат в упражнениях с мячами в квалфикации на Олимпиаде
05:27
Российские гимнастки стали вторыми в квалификации на Олимпийских играх в Токио. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко в упражнениях с мячами набрали 45,75 балла.
Первое место заняли болгарские гимнастки — 47,5 балла. Замкнули тройку лучших итальянки — 44,6.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Групповые соревнования
Гимнастика художественная
Квалификация
Смена 1
1. Болгария — 47,500
2. Россия (Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко) — 45,750
3. Италия — 44,600
Читайте также
0
Зачет
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю