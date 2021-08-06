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Художественная гимнастика, личное многоборье: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады

22:55
Дина Аверина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дина Аверина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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7 августа в Токио (Япония) пройдет финал личного многоборья по художественной гимнастике на летней Олимпиаде-2020. Соревнования начнутся в 09.20 (мск).

От сборной России выступят сестры Арина и Дина Аверины. Арина — 4-кратная чемпионка мира, Дина — 13-кратная.

Следить за онлайн-трансляцией личного многоборья можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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