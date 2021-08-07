Российские гимнастки вышли в финал командных соревнований на Олимпиаде в Токио

Российские гимнастки квалифицировались в финал командых соревнований на Олимпийских играх в Токио. Они заняли второе место по итогам двух смен.

Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко во второй смене они набрали 43,3 балла. Ранее в упражнениях с мячами они набрали 45,75 балла, показав второй результат.

Гимнастика художественная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Групповые соревнования

Квалификация

1. Болгария — 91,800.

2. Россия (Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко) — 89,050.

3. Италия — 87,150.