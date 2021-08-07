Олимпиада
Токио-2020
Художественная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Художественная гимнастика

Российские гимнастки вышли в финал командных соревнований на Олимпиаде в Токио

06:23
7 августа. Токио. Российские гимнастки в командных соревнованиях. Фото ОКР
7 августа. Токио. Российские гимнастки в командных соревнованиях. Фото ОКР
Теги:

Российские гимнастки квалифицировались в финал командых соревнований на Олимпийских играх в Токио. Они заняли второе место по итогам двух смен.

Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко во второй смене они набрали 43,3 балла. Ранее в упражнениях с мячами они набрали 45,75 балла, показав второй результат.

Гимнастика художественная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Групповые соревнования

Квалификация

1. Болгария — 91,800.

2. Россия (Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко) — 89,050.

3. Италия — 87,150.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Какие шансы у России обогнать Великобританию и Японию в медальном зачете? Расклады на конец Олимпиады
В USADA назвали выступление российских спортсменов на ОИ фильмом ужасов
Экс-депутат Рады раскрыл план по разделу Украины
Рейтинг главных ведьм по знаку зодиака
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события