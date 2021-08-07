Российские гимнастки вышли в финал командных соревнований на Олимпиаде в Токио
06:23
Российские гимнастки квалифицировались в финал командых соревнований на Олимпийских играх в Токио. Они заняли второе место по итогам двух смен.
Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко во второй смене они набрали 43,3 балла. Ранее в упражнениях с мячами они набрали 45,75 балла, показав второй результат.
Гимнастика художественная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Групповые соревнования
Квалификация
1. Болгария — 91,800.
2. Россия (Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко) — 89,050.
3. Италия — 87,150.
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