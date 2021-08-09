Олимпийская чемпионка Дудкина: «Не хочу говорить о судействе, гимнастки выступили безупречно в Токио»

Чемпионка Олимпиады-2012 в групповом многоборье Ксения Дудкина прокомментировала выступление российских гимнасток на Играх-2020 в Токио.

«Думаю, навряд ли бы вся планета поддерживала нас, если бы люди не считали, что нас засудили. Я считаю, что наши девочки выступили безупречно, как и на всех соревнованиях. Вышли и выступили очень чисто и достойно, показали настоящую художественную гимнастику. А в том, что произошло, ни одна гимнастка не виновата.

Лично я ничего не хочу говорить о судействе, это не мое дело. Случилось то, что случилось. Дальше будем разбираться, как все обернется, покажет время.

Мы как работали, так и будем работать. Мы с Ириной Александровной Винер-Усмановой заодно, как готовили чемпионок, так и будем это делать — в два раза сильнее, в два раза больше и в два раза лучше. И будем стремиться только к тому, чтобы нас никто не догнал. Будем продолжать писать историю», — цитирует Дудкину «Газета.Ru».

7 августа золотую медаль Олимпийских игр со скандалом выиграла израильтянка Линой Ашрам, которая уронила предмет во время своего выступления и все равно получила высокие оценки. Второе место заняла россиянка Дина Аверина, ее сестра Арина — четвертая.