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Тарасова — о заявлении украинской судьи: «А на квалификации трудность тела была достаточная?»

12:44
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на заявление украинской судьи Лидии Виноградовой о результатах соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Мы за день до соревнований на квалификации с этой же программой обыграли эту же девочку. Там трудность тела была достаточная? Наши девочки тогда выиграли у нее. Вижу ли я в этом политику? Да. Мы просто всем надоели со своими победами. Не буду говорить, на что это похоже. За такой результат надо спрашивать у судей. Тренерам просто не хочется работать после таких безобразных и нечестных соревнований», — сказала Тарасова «СЭ».

7 августа золотую медаль Олимпийских игр со скандалом выиграла израильтянка Линой Ашрам, которая уронила предмет во время своего выступления и все равно получила высокие оценки. Второе место заняла россиянка Дина Аверина, ее сестра Арина — четвертая.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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