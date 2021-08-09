Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на заявление украинской судьи Лидии Виноградовой о результатах соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Мы за день до соревнований на квалификации с этой же программой обыграли эту же девочку. Там трудность тела была достаточная? Наши девочки тогда выиграли у нее. Вижу ли я в этом политику? Да. Мы просто всем надоели со своими победами. Не буду говорить, на что это похоже. За такой результат надо спрашивать у судей. Тренерам просто не хочется работать после таких безобразных и нечестных соревнований», — сказала Тарасова «СЭ».

7 августа золотую медаль Олимпийских игр со скандалом выиграла израильтянка Линой Ашрам, которая уронила предмет во время своего выступления и все равно получила высокие оценки. Второе место заняла россиянка Дина Аверина, ее сестра Арина — четвертая.