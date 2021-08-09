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Тотьмянина: «То, что сделали с Диной Авериной, — за гранью. Но разве это может нас ослабить?»

14:00
Татьяна Тотьмянина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тотьмянина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию-2006 Татьяна Тотьмянина прокомментировала выступление российских гимнасток на летних Играх-2020 в Токио.

«Горжусь нашей сборной, которая великолепно выступила на Олимпиаде в Токио. Наши спортсмены с уважением относятся к соперникам, судейству, организаторам, никогда не смешивают политику со спортом, чего не скажешь про других. И это уже просто издевательство.

Даже не хочется вспоминать заявления американского спортсмена, который обвинил в нечестности наших пловцов, он не заслуживает внимания, но то, что сделали с Диной Авериной, — за гранью.

В конце Олимпиады, как будто по заказу, судьи решили предпринять окончательную попытку сломить нашу сборную, поставив заниженные оценки прекрасным девочкам-гимнасткам. Да, обидно. Да, больно! До слез! Но разве это может нас ослабить? Нет!

Что дальше? Зимой у нас заберут женское фигурное катание, где мы впереди планеты всей?! Чем больше мы будем возмущаться, тем больше будет давление на международные ассоциации. И тем меньше шанс, что такое повторится. Наша сборная выступила лучше, чем когда-либо!

Жаль, что Олимпиада превращается в политическое шоу, где на первое место выходят далеко не спортивные показатели. Хочется верить, что это изменится. И гражданство спортсмена перестанет быть причиной, по которой ему не достается заслуженная награда. Ребята, вы — молодцы! Гордость!» — написала Тотьмянина в Instagram.

 

7 августа золотую медаль Олимпийских игр со скандалом выиграла израильтянка Линой Ашрам, которая уронила предмет во время своего выступления и все равно получила высокие оценки. Второе место заняла россиянка Дина Аверина, ее сестра Арина — четвертая.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CSWPmMnIzDv/

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