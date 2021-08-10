Коротышкин заявил, что судье из Украины не стоило высказываться о выступлении Авериной

Серебряный призер Игр-2012 в Лондоне пловец Евгений Коротышкин считает, судья по художественной гимнастике из Украины Лидия Виноградная должна была понимать возможные последствия своего комментария в адрес Дины Авериной, и ей стоило воздержаться от высказываний на эту тему.

«Я бы на месте судьи просто никак не комментировал результаты этого финала. Потому что ничего, кроме негатива со стороны болельщиков, это не вызывает. Если бы человек был профессионалом, он бы воздержался от объяснений, почему. Я мало отношения имею к художественной гимнастике, но я четко видел выступление Авериной и израильтянки. И когда одна допускает грубые ошибки, а другая — нет, для меня все становится понятно. И объяснить решение судей не представляется возможным.

Это как если бы российские специалисты начали оценивать украинских спортсменов по их выступлениям и объяснять, почему у них плохие результаты. Это же неправильно. У каждого своя ситуация в стране. Вы представляете, как бы на Украине отреагировали? Нас бы обвинили во вмешательстве в развитие украинского спорта. Думаю, что они должны воздерживаться от ответов на такие вопросы и просто не высказываться. Наверное, неправильно говорить, кто и что должен делать. Но если это щепетильная тема, лучше просто воздерживаться — так как, действительно, политика вошла в наш спорт», — сказал Коротышкин «Газете.Ru».

Виноградная пожаловалась на угрозы в соцсетях после того, как она предложила объяснение победы израильтянки Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Ашрам обошла россиянку Дину Аверину при том, что в решающем упражнении с лентой потеряла предмет.