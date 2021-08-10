Дина и Арина Аверины намерены взять реванш на Олимпиаде в Париже

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины намерены завоевать золотые медали на Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

«После того, как вчера нас встречали с флагом, с гимном, пришло очень много болельщиков, которые на самом деле нас поддерживали и каждый раз писали после выступления и отправляли видео со словами поддержки, даже стихи писали, конечно, после этого хочется дальше продолжать и радовать людей, не опускать руки, а идти только вперед. Все только и ждут, чтобы мы взяли реванш и поехали в Париж, а желание появилось», — цитирует Дину Аверину ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.

«Загадывать пока не будем. Желание появилось вдвойне, потому что после всего, что произошло, после того, как мы приехали на родину, как нас тут встречали. Да, хочется остаться», — добавила Арина Аверина.

7 августа в финале личного многоборья соревнований Олимпиады-2020 по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления. Протест российской команды на решение судей был отклонен.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная России завоевала на Играх в Токио 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.