Олимпиада
Токио-2020
Художественная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Художественная гимнастика

Дина и Арина Аверины намерены взять реванш на Олимпиаде в Париже

15:35
Дина и Арина Аверины. Фото Instagram
Дина и Арина Аверины. Фото Instagram
Теги:

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины намерены завоевать золотые медали на Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

«После того, как вчера нас встречали с флагом, с гимном, пришло очень много болельщиков, которые на самом деле нас поддерживали и каждый раз писали после выступления и отправляли видео со словами поддержки, даже стихи писали, конечно, после этого хочется дальше продолжать и радовать людей, не опускать руки, а идти только вперед. Все только и ждут, чтобы мы взяли реванш и поехали в Париж, а желание появилось», — цитирует Дину Аверину ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.

«Загадывать пока не будем. Желание появилось вдвойне, потому что после всего, что произошло, после того, как мы приехали на родину, как нас тут встречали. Да, хочется остаться», — добавила Арина Аверина.

7 августа в финале личного многоборья соревнований Олимпиады-2020 по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления. Протест российской команды на решение судей был отклонен.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная России завоевала на Играх в Токио 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12097621

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

В «ПСЖ» собралась «команда мечты». Таких было совсем немного
«Я был фанатом Конора, а теперь потерял к нему уважение. Он полнейший идиот». Макгрегор разозлил тренера Хабиба
Матвеев покинул пост главного тренера «Урала»
Венера Зарипова: «Тренер Ашрам чутко уловила изменения художественной гимнастики и сознательно готовила ее под новые правила»
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события