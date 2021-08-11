Израильская гимнастка Ашрам не выдержала травли и закрыла Instagram

Израильская гимнастка Линой Ашрам сделала свой аккаунт в Instagram закрытым.

Ашрам выиграла золото на Олимпиаде в Токио, однако многие посчитали, что победить должна была россиянка Дина Аверина, которая уступила израильтянке 0,150 балла. Сразу после завершения соревнований в личном многоборье под постами Ашрам в Instagram появилось много негативных комментариев от российских пользователей.

Линой Ашрам сделала свой аккаунт в Instagram закрытым.

Ашрам выиграла золото в личном многоборье с результатом 107,800 балла, при этом допустив потерю ленты во время выступления с предметом. Дина Аверина стала второй с результатом 107,650 балла. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700), еще одна россиянка Арина Аверина стала четвертой (102,100).

9 августа израильтянка отреагировала на заявления о несправедливом судействе в финале Олимпиады.

Кто такая Линой Ашрам и как выглядит победительница Олимпиады