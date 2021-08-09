Серебряный призер Олимпийских игр в Токио гимнастка Дина Аверина поблагодарила болельщиков за встречу, а также сказала, что они с сестрой Ариной еще не знают, будут ли продолжать карьеру.

— Даже не ожидала такого, — сказала Аверина «СЭ». — Что придет столько людей и так будут нас поддерживать. Спасибо всем, в Японии этого очень не хватало. Конечно, приятно увидеть флаг и услышать гимн. Нам ведь даже говорить слово «Россия» было нельзя. Но теперь мы на родине, я очень рада.

— Мир художественной гимнастики бурлит третий день. Как вы чувствуете себя в самом эпицентре?

— Когда все только началось, мне было очень приятно, что столько людей пишет. Присылали слова поддержки, и это продолжается до сих пор. Нас отмечали на фото, присылали видео и даже посвящали стихи. Хотя процитировать не смогу, у меня память как у рыбки (смеется).

— Сколько теперь будете отдыхать?

— Сколько захотим. Выбор за нами — мы пока не разговаривали по поводу продолжения тренировок ни с кем. Ни с Ириной Александровной (Винер-Усмановой), ни с Верой Николаевной (Шаталиной). Если захотим, вернемся, если нет — значит, нет.

7 августа на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Дина Аверина завоевала серебро в финале личного многоборья по художественной гимнастике. Победительницей стала израильтянка Линой Ашрам (107,800 балла). Бронза у Алины Гарнасько из Белоруссии (102,700). Арина Аверина — четвертая (102,100).