Арине Авериной болельщики изготовили специальную медаль

Российской гимнастке Арине Авериной, которая в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио стала только четвертой, болельщики изготовили специальную «золотую» медаль.

Арина Аверина.

В субботу россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро Олимпиады, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

22-летняя Арина Аверина — четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы.