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Арине Авериной болельщики изготовили специальную медаль

19:07
Сестры Аверины. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Арина Аверина.
Сестры Аверины. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российской гимнастке Арине Авериной, которая в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио стала только четвертой, болельщики изготовили специальную «золотую» медаль.

Арина Аверина.
Арина Аверина.

В субботу россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро Олимпиады, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

22-летняя Арина Аверина — четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы.

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Иван Шитик все материалы автора

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