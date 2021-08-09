Арине Авериной болельщики изготовили специальную медаль
19:07
Российской гимнастке Арине Авериной, которая в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио стала только четвертой, болельщики изготовили специальную «золотую» медаль.
Арина Аверина.
В субботу россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро Олимпиады, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.
22-летняя Арина Аверина — четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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