«Наконец-то свобода!» Сестры Аверины встретились с родными

Серебряный призер Олимпиады в художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о ближайших планах и о том, какие положительные итоги можно извлечь из случившегося на Играх, где золото спорным решением судей досталось израильтянке Линой Ашрам.

— Спасибо, что поддерживаете нас, — сказала Аверина со сцены. — За всеми успехами стоит труд множества людей. Это наши тренеры — Ирина Александровна Винер, Вера Николаевна Шаталина, Ирина Борисовна Зеновка. А также хореографы, врачи, все специалисты федерации. Еще родители, родные и близкие, и конечно, наши болельщики. Без вас не было бы ни побед, ни нас, ни вообще спорта. Вы знаете, что сейчас творится в мире художественной гимнастики — не передать словами. Еще раз спасибо, что вы всем миром поддерживаете меня, Аришу, и всю нашу команду.

А когда Аверины спустились со сцены, то надолго попали в окружение поклонников.

— Когда я увидела так много людей, которые пришли нас поддержать, у меня сразу поднялось настроение, и даже захотелось идти дальше, — смеется Аверина. — Но пока я готова только отдохнуть.

— Кто вас встречает на Красной площади?

— Посмотрите, сколько всех! Родители, сестра, ее муж, собака. Очень счастлива видеть родных — мы не могли с ними общаться, сидели на закрытой базе, нас никуда не выпускали. А теперь наконец-то свобода! Что хотим, то и делаем. Сначала, конечно, поедем домой.

— Какие плюсы можно найти в той ситуации, которая сложилась в Токио?

— Мне кажется, что если бы я выиграла, то мне бы меньше людей писало (смеется). Сейчас в новостях художественная гимнастика на первом месте, и про нее будут знать чуть больше, чем раньше. Это же круто.

Олимпийские игры в Японии прошли с 23 июля по 8 августа.