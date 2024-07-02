Потапова проиграла американке в первом круге Уимблдона, ведя 5:2 в решающем сете

Российская теннисистка Анастасия Потапова в трех сетах уступила американке Бернарде Пере в первом круге Уимблдона-2024.

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (10:6) в пользу представительницы США. При этом Потапова вела в третьем сете 5:2, но затем проиграла 3 гейма подряд.

Всего за матч россиянка 5 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 14. На счету ее соперницы 5 эйсов, 15 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Следующей соперницей американки станет либо Каролин Гарсия из Франции, либо еще одна россиянка Анна Блинкова.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Бернарда Пера (США) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (10:6)