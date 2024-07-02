Сборная Турции благодаря дублю Демирала обыграла Австрию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Турции обыграла Австрию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Турции в 1/8 финала Евро-2024 обыграла Австрию со счетом 2:1.

На дубль защитника Мериха Демирала австрийцы ответили точным ударом Михаэля Грегорича. Первый гол Демирала на 57-й секунде стал самым быстрым в истории плей-офф Евро. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турция вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где встретится с Нидерландами. Матч пройдет 6 июля в Берлине и начнется в 22:00 мск.