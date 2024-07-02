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Сегодня, 19:23

Рублев проиграл 122-й ракетке мира Комесанье в стартовом матче Уимблдона

Алина Савинова
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

6-я ракетка мира россиянин Андрей Рублев не смог выйти во второй круг Уимблдона-2024.

В матче первого раунда 26-летний спортсмен в четырех сетах уступил аргентинцу Франсиско Комесанье, занимающему 122-е место в рейтинге АТР. Встреча продолжалась 2 часа 57 минут и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5) в пользу представителя Аргентины.

Рублев 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника 21 эйс, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Игра на время прерывалась из-за дождя. По ходу матча Рублев разбил себе колено после проигранной подачи.

Следующим соперником Комесаньи станет победитель пары Федерико Кория (Аргентина) — Адам Уолтон (Австралия).

В прошлом году Рублев дошел до четвертьфинала Уимблдона, где уступил сербу Новаку Джоковичу. Дальше этой стадии спортсмен никогда не проходил на турнирах «Больших шлемов».

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
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