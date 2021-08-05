Луканцов считает, что был готов лучше выступить на Олимпиаде в Токио

Российский гребец Евгений Луканцов отметил, что мог лучше выступить на Олимпийских играх в Токио. Он показал 12-й результат в заезде байдарок-одиночек на 200 метров.

«Выступил не так, как хотелось, был готов лучше, но не получилось. В итоге 12-е место в последнем в истории Олимпийских игр заезде мужских байдарок-одиночек на 200 метров. Конкуренция была колоссальная, от ряда стран по два ведущих спортсмена. Теперь нужно немного отдохнуть, посоветоваться с тренером. После этого уже буду думать, пересаживаться ли в двойку или в четвёрку. Но мыслей по этому поводу пока нет», — цитирует пресс-служба ОКР Луканцова.