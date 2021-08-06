Россиянин Мелантьев не смог выйти в полуфинал Олимпиады в каноэ на 1000 метров
05:50
Российский спортсмен Виктор Мелантьев не смог выйти в полуфинал олимпийского турнира в гребле на каноэ на 1000 метров.
35-летний россиянин занял третье место в четвертьфинале с результатом 4:11.095. Первые два спортсмена выходят в полуфинал, остальные — вылетают.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Каноэ-одиночка, 1000 м
Четвертьфинал
2-й заезд
1. Виктор Глазунов (Польша) — 4.07,632
2. Коннор Фицпатрик (Канада) — отставание 1,990
3. Виктор Мелантьев (Россия) — 3,463
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