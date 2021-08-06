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Россиянин Мелантьев не смог выйти в полуфинал Олимпиады в каноэ на 1000 метров

05:50
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Российский спортсмен Виктор Мелантьев не смог выйти в полуфинал олимпийского турнира в гребле на каноэ на 1000 метров.

35-летний россиянин занял третье место в четвертьфинале с результатом 4:11.095. Первые два спортсмена выходят в полуфинал, остальные — вылетают.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Каноэ-одиночка, 1000 м

Четвертьфинал

2-й заезд

1. Виктор Глазунов (Польша) — 4.07,632

2. Коннор Фицпатрик (Канада) — отставание 1,990

3. Виктор Мелантьев (Россия) — 3,463

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Сергей Разин все материалы автора

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