Россиянки заняли 12-е место Олимпиады в байдарках-четверках на 500 метров

Российские гребчихи в утешительном заезде олимпийского турнира в байдарках-четверках на 500 метров заняли четвертое место.

Российская команда в составе Светланы Черниговской, Киры Степановой, Анастасии Долговой и Натальи Подольской показали результат 1:40.951 и заняли итоговое 12-е место на турнире.

Золотые медали завоевали венгерки с результатом 1:35.463. Серебро у сборной Белоруссии, замкнули тройку призерок представительницы Польши.