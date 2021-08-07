Россиянки заняли 12-е место Олимпиады в байдарках-четверках на 500 метров
06:18
Российские гребчихи в утешительном заезде олимпийского турнира в байдарках-четверках на 500 метров заняли четвертое место.
Российская команда в составе Светланы Черниговской, Киры Степановой, Анастасии Долговой и Натальи Подольской показали результат 1:40.951 и заняли итоговое 12-е место на турнире.
Золотые медали завоевали венгерки с результатом 1:35.463. Серебро у сборной Белоруссии, замкнули тройку призерок представительницы Польши.
Читайте также
Олимпиада, 7 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований и финалов России
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю