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Россиянки заняли 12-е место Олимпиады в байдарках-четверках на 500 метров

06:18
Россия заняла 12-е место Олимпиады в байдарках-четверках среди женщин на 500 метров. Фото Reuters
Россия заняла 12-е место Олимпиады в байдарках-четверках среди женщин на 500 метров. Фото Reuters
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Российские гребчихи в утешительном заезде олимпийского турнира в байдарках-четверках на 500 метров заняли четвертое место.

Российская команда в составе Светланы Черниговской, Киры Степановой, Анастасии Долговой и Натальи Подольской показали результат 1:40.951 и заняли итоговое 12-е место на турнире.

Золотые медали завоевали венгерки с результатом 1:35.463. Серебро у сборной Белоруссии, замкнули тройку призерок представительницы Польши.

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Сергей Разин все материалы автора

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