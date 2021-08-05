Россиянка Ромасенко заняла седьмое место в финале Олимпиады в гребле на каноэ на 200 метров
06:01
Российская спортсменка Олеся Ромасенко в финале олимпийского турнира в гребле на каноэ на 200 метров заняла седьмое место.
31-летняя россиянка показала результат 47.777 и заняла итоговое седьмое место. Золотую медаль завоевала американка Невин Харрисон, серебро у Лоренс Венсан-Лапуэнт из Канады, замкнула тройку призеров украинка Людмила Лузан.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Каноэ-одиночка, 200 м
Финал
1. Невин Харрисон (США) — 45,932
2. Лоренс Венсан-Лапуэнт (Канада) — отставание 0,854
3. Людмила Лузан (Украина) — 1,102
7. Олеся Ромасенко (Россия) — 1,845
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