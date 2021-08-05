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Россиянка Ромасенко заняла седьмое место в финале Олимпиады в гребле на каноэ на 200 метров

06:01
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Российская спортсменка Олеся Ромасенко в финале олимпийского турнира в гребле на каноэ на 200 метров заняла седьмое место.

31-летняя россиянка показала результат 47.777 и заняла итоговое седьмое место. Золотую медаль завоевала американка Невин Харрисон, серебро у Лоренс Венсан-Лапуэнт из Канады, замкнула тройку призеров украинка Людмила Лузан.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Каноэ-одиночка, 200 м

Финал

1. Невин Харрисон (США) — 45,932

2. Лоренс Венсан-Лапуэнт (Канада) — отставание 0,854

3. Людмила Лузан (Украина) — 1,102

7. Олеся Ромасенко (Россия) — 1,845

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Сергей Разин все материалы автора

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