Бразилец Кейрос завоевал золотую медаль Олимпиады в гребле на каноэ на 1000 метров
06:04
Бразилец Исакиас Кейрос завоевал золотую медаль Олимпиады в гребле на каноэ на 1000 метров.
В финале бразилец показал время 4.04,408. Серебряная медаль у китайца Лю Хао, замкнул тройку призеров Сергей Тарновский из Молдавии.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Каноэ-одиночка, 1000 м
Финал
1. Исакиас Кейрос (Бразилия) — 4.04,408
2. Лю Хао (Китай) — отставание 1,316
3. Сергей Тарновский (Молдавия) — 1,661
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