Бразилец Кейрос завоевал золотую медаль Олимпиады в гребле на каноэ на 1000 метров

Бразилец Исакиас Кейрос завоевал золотую медаль Олимпиады в гребле на каноэ на 1000 метров.

В финале бразилец показал время 4.04,408. Серебряная медаль у китайца Лю Хао, замкнул тройку призеров Сергей Тарновский из Молдавии.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Каноэ-одиночка, 1000 м

Финал

1. Исакиас Кейрос (Бразилия) — 4.04,408

2. Лю Хао (Китай) — отставание 1,316

3. Сергей Тарновский (Молдавия) — 1,661