Россиянки вышли в четвертьфинал Олимпиады в байдарках-четверках на 500 метров
04:40
Российские гребчихи вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в байдарках-четверках на 500 метров.
Российская команда в составе Светланы Черниговской, Киры Степановой, Анастасии Долговой и Натальи Подольской заняла последнее шестое место в квалификации с результатом 1:39.166. Первые две команды выходят в полуфинал, остальные — в четвертьфинал.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Байдарка-четверка, 500 м
Предварительные заезды
2-й заезд
1. Польша — 1.33,468
2. Германия — отставание 1.213
3. Китай — 2,781
6. Россия (Наталья Подольская, Анастасия Долгова, Кира Степанова, Светлана Черниговская) — 5,698
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