Россиянки вышли в четвертьфинал Олимпиады в байдарках-четверках на 500 метров

Российские гребчихи вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в байдарках-четверках на 500 метров.

Российская команда в составе Светланы Черниговской, Киры Степановой, Анастасии Долговой и Натальи Подольской заняла последнее шестое место в квалификации с результатом 1:39.166. Первые две команды выходят в полуфинал, остальные — в четвертьфинал.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Байдарка-четверка, 500 м

Предварительные заезды

2-й заезд

1. Польша — 1.33,468

2. Германия — отставание 1.213

3. Китай — 2,781

6. Россия (Наталья Подольская, Анастасия Долгова, Кира Степанова, Светлана Черниговская) — 5,698