Российские гребцы вышли в четвертьфинал Олимпиады в байдарках-четверках на 500 метров

Российские гребцы вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в байдарках-четверках на 500 метров.

Российская команда в составе Артема Кузахметова, Александра Сергеева, Романа Аношкина и Максима Спесивцева заняла четвертое место в квалификации с результатом 1:30.763. Первые две команды выходят в полуфинал, остальные — в четвертьфинал.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Байдарка-четверка, 500 м

Предварительные заезды

1. Испания — 1.21,658 ОР

2. Словакия — отставание 0,149

3. Канада — 5,166

4. Россия (Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин, Максим Спесивцев) — 9,105