Россиянки Андреева и Ромасенко заняли последнее место в финале Олимпиады в каноэ-двойках на 500 метров
05:39
Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли последнее место в финале олимпийского турнира в гребле на байдарках-двойках на 500 метров.
Россиянки в финале заняли восьмое место с результатом 2:04.875.
Золотые медали завоевали китаянки, установившие олимпийский рекорд, серебро у Украины, замкнули тройку призеров канадки.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Каноэ-двойка, 500 м
Финал
1. Китай — 1.55,495 ОР
2. Украина — отставание 2,004
3. Канада — 3,546
8. Россия (Ирина Андреева, Олеся Ромасенко) — 9,380
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