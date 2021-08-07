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Россиянки Андреева и Ромасенко заняли последнее место в финале Олимпиады в каноэ-двойках на 500 метров

05:39
Ирина Андреева и Олеся Ромасенко. Фото Reuters
Ирина Андреева и Олеся Ромасенко. Фото Reuters
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Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли последнее место в финале олимпийского турнира в гребле на байдарках-двойках на 500 метров.

Россиянки в финале заняли восьмое место с результатом 2:04.875.

Золотые медали завоевали китаянки, установившие олимпийский рекорд, серебро у Украины, замкнули тройку призеров канадки.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Каноэ-двойка, 500 м

Финал

1. Китай — 1.55,495 ОР

2. Украина — отставание 2,004

3. Канада — 3,546

8. Россия (Ирина Андреева, Олеся Ромасенко) — 9,380

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Сергей Разин все материалы автора

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