Россиянки Андреева и Ромасенко вышли в финал Олимпиады в каноэ-двойках на 500 метров
03:41
Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко вышли в финал олимпийского турнира в гребле на байдарках-двойках на 500 метров.
Россиянки в полуфинале заняли четвертое место с результатом 2:04.968. Первые четыре команды попадают в финал, остальные — в утешительные заезды.
Финальный заезд пройдет сегодня, 7 августа, и начнется в 5:37 мск.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Каноэ-двойка, 500 м
Полуфинал
2-й заезд
1. Украина — 2.02,893
2. Канада — отставание 1,423
3. Германия — 1.856
4. Россия (Ирина Андреева, Олеся Ромасенко) — 2,075
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