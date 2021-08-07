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Россиянки Андреева и Ромасенко вышли в финал Олимпиады в каноэ-двойках на 500 метров

03:41
Ирина Андреева и Олеся Ромасенко. Фото Reuters
Ирина Андреева и Олеся Ромасенко. Фото Reuters
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Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко вышли в финал олимпийского турнира в гребле на байдарках-двойках на 500 метров.

Россиянки в полуфинале заняли четвертое место с результатом 2:04.968. Первые четыре команды попадают в финал, остальные — в утешительные заезды.

Финальный заезд пройдет сегодня, 7 августа, и начнется в 5:37 мск.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Каноэ-двойка, 500 м

Полуфинал

2-й заезд

1. Украина — 2.02,893

2. Канада — отставание 1,423

3. Германия — 1.856

4. Россия (Ирина Андреева, Олеся Ромасенко) — 2,075

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Сергей Разин все материалы автора

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