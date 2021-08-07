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Российские гребцы заняли четвертое место Олимпиады в байдарках-четверках на 500 метров, уступив третьему месту 0,12 секунды

06:45
Российские гребцы Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев. Фото Reuters
Российские гребцы Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев. Фото Reuters
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Российские гребцы в финале олимпийского турнира в байдарках-четверках на 500 метров заняли четвертое место.

Российская команда в составе Артема Кузахметова, Александра Сергеева, Романа Аношкина и Максима Спесивцева заняла четвертое место с результатом 1:24.340, проиграв финишировавшим на третьем месте словакам менее 0,15 секунды.

Золотые медали завоевали немцы с результатом 1.22,219, серебро у сборной Испании.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Байдарка-четверка, 500 м

Финал

1. Германия — 1.22,219

2. Испания — отставание 0,226

3. Словакия — 1,315

4. Россия (Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин, Максим Спесивцев) — 1,435

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Сергей Разин все материалы автора

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