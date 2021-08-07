Российские гребцы заняли четвертое место Олимпиады в байдарках-четверках на 500 метров, уступив третьему месту 0,12 секунды
06:45
Российские гребцы в финале олимпийского турнира в байдарках-четверках на 500 метров заняли четвертое место.
Российская команда в составе Артема Кузахметова, Александра Сергеева, Романа Аношкина и Максима Спесивцева заняла четвертое место с результатом 1:24.340, проиграв финишировавшим на третьем месте словакам менее 0,15 секунды.
Золотые медали завоевали немцы с результатом 1.22,219, серебро у сборной Испании.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Байдарка-четверка, 500 м
Финал
1. Германия — 1.22,219
2. Испания — отставание 0,226
3. Словакия — 1,315
4. Россия (Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин, Максим Спесивцев) — 1,435
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