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Россиянин Чеботарь вышел в четвертьфинал Олимпиады в каноэ на 1000 метров

04:13
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Российский спортсмен Владислав Чеботарь вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в гребле на каноэ на 1000 метров.

24-летний россиянин занял третье место в квалификации с результатом 4:28.951. Первые два спортсмена выходят в полуфинал, остальные — в четвертьфинал.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Каноэ-одиночка, 1000 м

Предварительные заезды

4-й заезд

1. Сергей Тарновский (Молдавия) — 4.02,794

2. Адриан Бар (Франция) — отставание 0,977

3. Владислав Чеботарь (Россия) — 26,157

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