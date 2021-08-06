Россиянин Чеботарь вышел в четвертьфинал Олимпиады в каноэ на 1000 метров
04:13
Российский спортсмен Владислав Чеботарь вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в гребле на каноэ на 1000 метров.
24-летний россиянин занял третье место в квалификации с результатом 4:28.951. Первые два спортсмена выходят в полуфинал, остальные — в четвертьфинал.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Каноэ-одиночка, 1000 м
Предварительные заезды
4-й заезд
1. Сергей Тарновский (Молдавия) — 4.02,794
2. Адриан Бар (Франция) — отставание 0,977
3. Владислав Чеботарь (Россия) — 26,157
Читайте также
Сестры Аверины начинают борьбу в Токио и битва гандболисток с Норвегией. Чего ждать на Олимпиаде 6 августа
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю