Россиянин Мелантьев вышел в четвертьфинал Олимпиады в каноэ на 1000 метров
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Российский спортсмен Виктор Мелантьев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в гребле на каноэ на 1000 метров.
35-летний россиянин занял пятое место в квалификации с результатом 4:14.004. Первые два спортсмена выходят в полуфинал, остальные — в четвертьфинал.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Каноэ-одиночка, 1000 м
Предварительные заезды
1-й заезд
1. Кэтэлин Кирилэ (Румыния) — 4.05,617
2. Хосе Пельер (Куба) — отставание 0,726
3. Чжэн Пэнфей (Китай) — 4,498
5. Виктор Мелантьев (Россия) — 8,387
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