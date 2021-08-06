Россиянин Мелантьев вышел в четвертьфинал Олимпиады в каноэ на 1000 метров

Российский спортсмен Виктор Мелантьев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в гребле на каноэ на 1000 метров.

35-летний россиянин занял пятое место в квалификации с результатом 4:14.004. Первые два спортсмена выходят в полуфинал, остальные — в четвертьфинал.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Каноэ-одиночка, 1000 м

Предварительные заезды

1-й заезд

1. Кэтэлин Кирилэ (Румыния) — 4.05,617

2. Хосе Пельер (Куба) — отставание 0,726

3. Чжэн Пэнфей (Китай) — 4,498

5. Виктор Мелантьев (Россия) — 8,387