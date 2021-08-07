Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ оценил выступление на Олимпиаде-2020

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов прокомментировал выступление сборной России на Олимпиаде-2020.

«За выступление на Олимпиаде наша команда заслуживает неудовлетворительной оценки. Но тех спортсменов, которые боролись и попали в финал, я бы, конечно, поблагодарил. Ребята выкладывались и показали все, на что они готовы сейчас. Команда вернется домой, соберем президиум, заслушаем всех и поймем, в чем причина такого провала. А основная причина уже сейчас на поверхности. Дело в том, что функциональная готовность спортсменов была не на уровне, который требует Олимпиада, это был уже не пик формы, а ее спад: на пике формы мы были раньше, это ошибка в планировании и подготовке», — приводит слова Архипова ТАСС.

Сборная России не завоевала ни одной медали. Три раза россияне дошли до финальных заездов — байдарки-четверки на 500 м среди мужчин (4-е место), каноэ-одиночки на 200 м среди женщин (Олеся Ромасенко, 7-е место) и каноэ-двойки на 500 м среди женщин (8-е место).

На Олимпиаде-2016 россияне завоевали две бронзовые медали, на Играх-2012 — золото и две бронзы.