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Ромасенко — после последнего места в финале Олимпиады: «Старались сделать все, что могли для России»

07:21

Россиянка Олеся Ромасенко после финала олимпийского турнира в гребле на байдарках-двойках на 500 метров призналась, что эта дистанция не их специализация. Она в паре с Ириной Андреевой заняла восьмое место с результатом 2:04.875.

Ирина Андреева и&nbsp;Олеся Ромасенко.Россиянки Андреева и Ромасенко заняли последнее место в финале Олимпиады в каноэ-двойках на 500 метров

«Мы специализируемся на спринте, 200 метров. Здесь же, на этой дистанции, было много фортуны, везения. Скрипели зубами и готовились. В двойке мы не провели ни одного международного старта и не могли сравнить свой уровень, с уровнем соперниц. Старались сделать все, что могли для нашей страны», — цитирует пресс-служба ОКР Ромасенко.

В этой дисциплине золотые медали завоевали китаянки, установившие олимпийский рекорд. Серебро выиграли спортсменки из Украины, а замкнули тройку призеров канадки.

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Евгений Козинов все материалы автора

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