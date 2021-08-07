Ромасенко — после последнего места в финале Олимпиады: «Старались сделать все, что могли для России»
07:21
Россиянка Олеся Ромасенко после финала олимпийского турнира в гребле на байдарках-двойках на 500 метров призналась, что эта дистанция не их специализация. Она в паре с Ириной Андреевой заняла восьмое место с результатом 2:04.875.
«Мы специализируемся на спринте, 200 метров. Здесь же, на этой дистанции, было много фортуны, везения. Скрипели зубами и готовились. В двойке мы не провели ни одного международного старта и не могли сравнить свой уровень, с уровнем соперниц. Старались сделать все, что могли для нашей страны», — цитирует пресс-служба ОКР Ромасенко.
В этой дисциплине золотые медали завоевали китаянки, установившие олимпийский рекорд. Серебро выиграли спортсменки из Украины, а замкнули тройку призеров канадки.
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