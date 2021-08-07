Сборная России осталась без медалей Олимпиады-2020 в гребле на байдарках и каноэ

На Олимпийских играх-2020 завершились соревнования в гребле на байдарках и каноэ.

Сборная России не завоевала ни одной медали. Три раза россияне дошли до финальных заездов — байдарки-четверки на 500 м среди мужчин (4-е место), каноэ-одиночки на 200 м среди женщин (Олеся Ромасенко, 7-е место) и каноэ-двойки на 500 м среди женщин (8-е место).

На Олимпиаде-2016 россияне завоевали две бронзовые медали, на Играх-2012 — золото и две бронзы.