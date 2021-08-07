Андреева считает отличным результатом последнее место в финале на Олимпиаде

Россиянка Ирина Андреева после финала олимпийского турнира в гребле на байдарках-двойках на 500 метров призналась, что результат оценивает на отлично. Она в паре с Олесей Ромасенко заняла восьмое место с результатом 2:04.875.

«Результат оценим на отлично. Счастливы, что попали в финал. Знаем всех конкуренток, и они очень сильные. Девочки готовились к этой дистанции последние два года, а мы — только несколько месяцев: у нас долгое время не было путевки на Игры-2020 в этой дисциплине, поэтому целенаправленно готовились в одиночках», — цитирует пресс-служба ОКР Андрееву.

В этой дисциплине золотые медали завоевали китаянки, установившие олимпийский рекорд. Серебро выиграли спортсменки из Украины, а замкнули тройку призеров канадки.