Россиянки Андреева и Ромасенко вышли в четвертьфинал Олимпиады в каноэ-двойках на 500 метров

Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в гребле на байдарках-двойках на 500 метров.

Россиянки в квалификации заняли пятое место с результатом 2:05.604. Первые две команды попадают в полуфинал, остальные — в четвертьфинал.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Каноэ-двойка, 500 м

Предварительные заезды

1-й заезд

1. Китай — 1.57,870

2. Германия — отставание 3,314

3. Канада — 4,300

5. Россия (Ирина Андреева, Олеся Ромасенко) — 7,734