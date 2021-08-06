Россиянки Андреева и Ромасенко вышли в четвертьфинал Олимпиады в каноэ-двойках на 500 метров
03:33
Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в гребле на байдарках-двойках на 500 метров.
Россиянки в квалификации заняли пятое место с результатом 2:05.604. Первые две команды попадают в полуфинал, остальные — в четвертьфинал.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Каноэ-двойка, 500 м
Предварительные заезды
1-й заезд
1. Китай — 1.57,870
2. Германия — отставание 3,314
3. Канада — 4,300
5. Россия (Ирина Андреева, Олеся Ромасенко) — 7,734
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