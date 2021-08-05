Новозеландка Каррингтон завоевала третью золотую медаль Олимпиады-2020 в гребле
06:44
Новозеландка Лиза Каррингтон завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 в гребле на байдарках на 500 метров.
32-летняя спортсменка показала результат 1.51,216. Серебряную медаль завоевала Тамара Чипеш из Венгрии, замкнула тройку призеров датчанка Эмма Йоргенсен.
Каррингтон на Олимпиаде-2020 также завоевала золотые медали в байдарке-одиночке на 200 метров и байдарке-двойке на 500 метров.
Россиянки Кира Степанова и Светлана Черниговская остановились на стадиях четвертьфинала и полуфинала соответственно.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Байдарка-одиночка, 500 м
Финал
1. Лиза Каррингтон (Новая Зеландия) — 1.51,216
2. Тамара Чипеш (Венгрия) — отставание 0,639
3. Эмма Йоргенсен (Дания) — 1,557
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