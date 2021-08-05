Новозеландка Каррингтон завоевала третью золотую медаль Олимпиады-2020 в гребле

Новозеландка Лиза Каррингтон завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 в гребле на байдарках на 500 метров.

32-летняя спортсменка показала результат 1.51,216. Серебряную медаль завоевала Тамара Чипеш из Венгрии, замкнула тройку призеров датчанка Эмма Йоргенсен.

Каррингтон на Олимпиаде-2020 также завоевала золотые медали в байдарке-одиночке на 200 метров и байдарке-двойке на 500 метров.

Россиянки Кира Степанова и Светлана Черниговская остановились на стадиях четвертьфинала и полуфинала соответственно.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Байдарка-одиночка, 500 м

Финал

1. Лиза Каррингтон (Новая Зеландия) — 1.51,216

2. Тамара Чипеш (Венгрия) — отставание 0,639

3. Эмма Йоргенсен (Дания) — 1,557